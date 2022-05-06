Росіяни збирають підписи за "референдум" про приєднання Харківщини до Бєлгородської області

Вище військово-політичне керівництво Росії перейшло до тактики "легалізації" українських територій, які вони встигли захопити. Загарбники хочуть зробити все, аби деокупація міст без важких боїв та зачисток була неможливою.

Крім того, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські окупанти мають на меті досягнути ще більшої дестабілізації регіону, а також підготуватися до крику про "напад на Росію" у випадку контратак ЗСУ. У рамках подібної тактики загарбники поспішають з "референдумами" не тільки на Півдні України.

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Кремлівські окупанти вирішили, що прикордонні з Росією захоплені території можна "приєднати" до своїх областей.

Запасний план окупації

Як стверджують в українських спецслужбах, фактично кремлівський Гітлер створив запасний план "легалізації" окупації нашої території. Якщо раніше загарбники планували створювати квазіреспубліки, то зараз, не маючи під контролем обласні центри, здійснити такі цілі ординці не можуть.

Виходячи з ситуації на фронтах, російські нелюди вирішили проводити "референдум" на Херсонщині, а також зосередилися на просуванні до кордонів Донеччини та Луганщини, які Путін визнав територією "республік".

Росіяни продовжують спроби просування до Запоріжжя та до Кривого Рогу, але станом на 5 травня про ідею взяття під контроль обласних міст вони можуть забути. Наступальні дії у південній частині України Кремль розцінює як сковування резервів ЗСУ та відволікання уваги Генштабу, а також як можливе використання наявного плацдарму у випадку досягнення якогось успіху на Донбасі.

Втім, якщо для внутрішнього споживача пояснити створення "Херсонської республіки" цілком можливо, то розповідати про перемогу стосовно якогось квазіутворення на Харківщині, де, окрім кількох населених пунктів, Росія нічого не контролює, у Кремлі не можуть. Тому загарбники вирішили створити "демократичний" перехід окупованих міст регіону до складу країни-агресорки.

Так, з початку травня у Куп'янську російські воєнні злочинці почали прискорено збирати підписи про приєднання міста та району до сусідньої Бєлгородської області. Звісно, ніякого реального сенсу подібні дії не несуть, оскільки навіть враховувати бажання місцевих жителів ніхто не збирається. Анексія частини Харківщини не принесе ніяких плюсів для Путіна, адже розбиті війною території йому не потрібні, однак подібне Росія може піднести своєму населенню як перемогу.

Привід для мобілізації та картинка для ЗМІ

Всіма "демократичними", з російської точки зору, заходами – типу збору підписів чи проведення "референдумів" – Путін хоче виключно створити картинку для внутрішнього споживача. Мовляв, "на Харківщині / Херсонщині / Запоріжжі більшість людей хоче до Росії". Крім того, якщо кремлівський фюрер ухвалить рішення про анексію українських територій, що межують з країною-агресоркою, він отримає додаткові важелі впливу для розмов про "напад на Росію", зможе пояснити оголошення воєнного стану.

За попередніми даними, у Кремлі планують не проводити всеосяжну мобілізацію на всій території Росії, але цілком можуть це зробити у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Включаючи, звісно, захоплені українські міста, адже примусово відправляти на війну із ЗСУ наших людей – зручна для росіян тактика.

Окрім того, попри відсутність реальних просувань на фронтах, Путін намагається компенсувати подальшими спробами політичної дестабілізації геополітичної ситуації. У цьому контексті він сприймає як розхитування ситуації у Молдові, так і анексію українських територій. Хоча у Москві цілком розуміють, що погіршити загальну ситуацію вони вже не зможуть, спроб розхитати цивілізовані сили не покинуть. Тому в такий спосіб вони продовжуватимуть прощупувати червоні лінії, в сподіванні зірвати перемовини або зголоситися на них, але за умови позиції сили.