Стратегічний задум росіян не Схід, – Арестович про стягування військ у Токмак і Мелітополь

російські окупанти намагаються наступати на багатьох напрямках на Донбасі, але отримують відсіч від ЗСУ. За цими наступами стоїть ціль відволікти наших бійців від реально загрозливих напрямків. Адже для окупантів стратегічний задум – не Схід і Харківщина, а Південь.

Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ефірі ютуб-каналу "ФЕЙГИН.LIVE". Він наголосив, що окупанти бояться неминучого контрнаступу на Півдні.

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Окупанти хочуть, щоб Україна перекидала резерви на Схід

Олексій Арестович пояснив, що штурмами та спробами наступу на багатьох напрямках ворог змушує ЗСУ перекидати туди резерви.

Завдання ворога – змусити на с перекидати резерви туди (на Донбас – 24 канал), аби ми не змогли перекидати їх на дійсно небезпечні напрямки, куди ворог планує наступати,

– сказав Арестович.

Мовиться про Мелітополь та Токмак, куди росіяни стягують живу силу і техніку, а також Херсонщину.

"Там відбуватимуться справжні дії. А на Харківщині та Донеччині у ворога інша задача – забезпечувати військовий тиск, аби ми не могли відволіктися на Південь, де має протягом тижня розгорнутися основна подія", – додав радник голови Офісу Президента.

Арестович підкреслив, що "істинні дії" розгортатимуться на Півдні нашої держави. Для уникнення цього, окупанти намагаються змусити Україну перекидати свої резерви. Радник голови Офісу Президента зауважив, що наше командування має достатньо сил та засобів, щоб протидіяти планам ворога.

Штурми і наступи росіян на кількох напрямках знову провалилися

Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донецькому напрямку. Однак їм не дають просунутися українські захисники, які успішно відбивають штурми. Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, наші бійці відбили ворожі штурми у декількох районах.

Мовиться про район Берестового, а також напрямки:

Володимирівка – Яковлівка,

Покровське – Бахмут,

Володимирівка – Соледар,

Відродження – Кодема,

Відродження – Зайцеве,

Семигір'я – Кодема,

Доломітне – Семигір'я.

Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

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