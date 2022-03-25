Росіяни збираються обстріляти окуповані Пологи, бо почали звинувачувати ЗСУ

Російські військові хочуть обстріляти окуповані Пологи на Запоріжжі. Це стало зрозуміло з того, що вони попереджають населення про нібито обстріли від Збройних Сил України.

Українські військові повідомили, що ворог проводить провокації в місті Пологи Запорізької області.

До теми На Чернігівщині колона російської бронетехніки не пережила зустріч з ЗСУ

Противник заявив, що нібито ЗСУ планують обстріляли з артилерії мирне населення та об’єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти об'їжджають квартали населеного пункту і попереджають про обстріли з боку ЗСУ, які нібито готуються та будуть проведені в найближчий час,

– заявили українські захисники.

Проте наші військові тримають оборону на Запорізькому напрямку і бойових дій, які можуть нести загрозу життю цивільному населенню – не проводили і не проводять.

"Звинувачення російськими окупантами наших захисників проводиться з метою дискредитації ЗСУ та прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили", – додали Сили оборони Запорізького краю.

До слова, втрати окупанта у війні в Україні перевищили 16 100 осіб. Також росіяни втратили 561 танк, 1625 бойових броньованих машин, 115 літаків та 125 гелікоптерів.

Важливо – Військові розгромили окупантів у Чорнобаївці 10 раз: