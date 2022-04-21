Росіяни збираються повністю перекрити сполучення між селами та містами на окупованій Херсонщині

Ситуація на тимчасово захопленій росіянами Херсонській області погіршується з кожним днем. Військові країни-загарбника окопуються на позиціях, будують укріплення та навіть намагаються йти вперед на окремих ділянках.

Паралельно із цим ФСБшники активно працюють над виконанням путінських завдань із захоплення території. За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, росіяни займаються підбором осіб, яких призначать чи "оберуть" на "посади" після проведення так званого "референдуму", а також розробляють заходи зі створення на Херсонщині "правоохоронних органів".

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Окремі загони ФСБ продовжують розшукувати активістів, ветеранів АТО/ООС та їх родичів, які не встигли виїхати з непідконтрольної Києву території.

Пересування між населеними пунктами заборонять одразу після "референдуму"

За даними українських спецслужб, росіяни намагаються прискорити всі процеси, аби провести фейковий "референдум" 1 травня.

Одразу після оголошення результатів виборів під дулами автоматів загарбники хочуть припинити будь-яке сполучення між всіма захопленими ними населеними пунктами Херсонщини.

Пересування росіяни хочуть заборонити для більш ефективного проведення перепису населення та розуміння, скільки чоловіків вони зможуть примусово мобілізувати.

Плани відправляти на війну всіх, хто фізично може тримати в руках зброю, окупанти ні від кого не приховують. У розмовах з місцевим населенням загарбники кажуть, що їм "набридло воювати за визволення херсонців без їх участі".

Повністю припинити сполучення на непідконтрольній Херсонщині загарбники планують з 2 до 10 травня.

Хочуть створити картинку масовості

Станом на 21 квітня росіяни роблять все можливе, аби створити картинку масової участі жителів Херсонщини у "референдумі". Для цього проводять масштабну агітацію, роздають малозабезпеченим гуманітарку та збирають у людей паспортні дані. Всі наявні пропагандистські ресурси зосереджені на розповідях про те, як заживе регіон після створення квазіреспубліки.

На щастя, більшість людей цілком розуміє, що ходити на "референдум" навіть для того, аби поставити галичку на слові "ні", дорівнює допомозі окупантам. Росіяни знають про те, що підтримки серед населення у них немає, але, звісно, намалюють собі потрібні результати. Для того, аби зняти на відео черги для участі у "референдумі", загарбники планують відкрити лише 2 – 3 виборчі дільниці у Херсоні, а також по одній у кожному меншому населеному пункті.

Якщо говорити про людей, які підтримують російську агресію та збираються проголосувати за ідею відокремлення від України, то здебільшого це – маргінальні політики від колишньої ОПЗЖ, що сподіваються проїхатися соціальним ліфтом.

Звісно, участь у "референдумі" українські правоохоронні органи розглядатимуть як державну зраду, а списки кожного, хто насправді проголосував, будуть у поліції та СБУ миттєво.



Зокрема й через відповідальність колаборантам слід відмовитись від ідеї голосування на фейковому "референдумі". Але головне не те, що кожен учасник сидітиме в тюрмі. Найважливіше, що росіяни можуть зробити з областю після оголошення "республіки". Кожен може подивитись, як існують люди на Донеччині та Луганщині, як там працюють концтабори, та яке падіння економіки регіону сталося після 2014-го року,

– підкреслив співрозмовник 24 каналу.

У Херсоні з'явилися попередження

Тим часом жителі єдиного окупованого обласного центра кажуть, що постійно чують бої у передмісті та сподіваються на те, що їх звільнять. Крім того, днями у Херсоні з'явилися оголошення-попередження про те, що окупантів на українській землі очікує лише смерть. Так само, як і тих, хто підтримує Росію.

Кому саме треба завдячувати появі оголошень, невідомо. Однак смерть проросійського діяча Валерія Кулєшова змусила багатьох колаборантів серйозно замислитися про свою співпрацю із загарбниками.



Попередження для окупантів та колаборантів у Херсоні / Фото з твіттеру Верховної Ради