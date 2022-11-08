Окупанти готуються до втечі з Херсону чи це ІПСО: про що свідчать "методички" Кремля

Російське опозиційне видання "Медуза" звернуло увагу на те, що в Кремлі з'явилися нові "методички", за якими влада буде пояснювати росіянам відступ з Херсону аж до Криму. Мовляв, інакше Херсон стане пасткою для російської армії.

Російська влада на тлі своїх серйозних невдач в Україні намагається пояснити росіянам, чому ця війна повинна відбуватися. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Це головне завдання, яке перед собою ставить Кремль. Адже історія зі швидким захопленням України завершилася дужа фатально для Росії.

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Дискурс в Росії змінюється

Валерій Клочок продовжує: чому сьогодні так багато інформації про те, що росіяни виходять з Херсону? Чому так багато відео, що вони залишили Херсонську адміністрацію? Чому є повідомлення, що відсиляють людей з Лівого берега Дніпра, де немає ЗСУ? Багато є запитань, на які немає відповіді.

Треба визнати, що часткова мобілізація у РФ відбувається доволі вдало. Вони набрали чимало мобілізованих до збройних сил РФ, і 80 тисяч з них вже перебуває на території України. Це підтвердив і сам диктатор Путін,

– зазначив експерт.



Про те, що їх тут знищують доблесні військові сили України, Путін не згадує. Але дискурс в Росії змінюється через те, що виникає питання: хто винен в тому, що ці мобілізовані загинули в Україні?

"Вони ж не говорять, що винний Путін. Вони говорять: "Їх вбили в Україні", – мовить Клочок.

Можлива провокація на Каховській ГЕС

Експерт зазначив, що родичі близько 500 загиблих під Сватово мобілізованих, зокрема, з Воронежського батальйону говорять: "Вони захищали рубежі".

Які рубежі вони тут захищали і від кого? Чому вони на території іншої держави щось від когось захищали? Але вони не ставлять питання, що Путін винний, бо він їх сюди відправив,

– вважає співрозмовник.

Ідея Путіна про зміну дискурсу в російському суспільстві щодо війни в Україні, – вона працює. Херсон може бути одним з таких елементів, коли він скаже: "Ви ж бачите, які "звєрі" ці нацисти, натівські війська, які тут є". В Росії думають, що української армії немає – воюють лише найманці.

Клочок вважає, що коли в Кремлі говорять про "методички", це не випадково, бо їм треба пояснити, чому вони будуть виходити з Херсону. Хоча просто так вони не вийдуть. Їм потрібно буде показати якийсь спротив.

"Але допускаю, що буде вчинена провокація, а саме підрив дамби Каховської ГЕС – повний чи частковий – не знаю. Але ймовірніше за все це може бути. А далі – переговори", – зазначив співрозмовник.

Путіну потрібно зберегти обличчя

Видання "Медуза" також повідомляє, що до нарад у Кремлі почали активно залучати Дугіна – російського ультраправого націоналіста. Того самого Дугіна, дочка якого загинула під час нещасного випадку в Росії. Тобто там дійсно існують великі проблеми.

"Путін розуміє, що його військово-промисловий комплекс зараз це не витягне. Йому перемовини, припинення вогню і перемир'я, як мінімум, дуже важливі", – мовить Клочок.

Під час перемир'я він буде доставлятиме з КНДР снаряди, закупить одяг для мобілізованих, згуртує росіян.

Все-таки 300 тисяч мобілізованих – це велика кількість людей, яких він зараз кидає у війну в Україні. Плюс кампанія Пригожина. Він теж відіграє певну роль, формуючи батальйони. Це все відбувається, щоб доукомплектувати існуючі військові частини й утримувати позиції,

– зазначає аналітик.

Але активного наступу, як раніше, він здійснити не може – очільник Кремля це чудово розуміє. Йому важливо зберегти обличчя, тому не виключно, що поява інформації про переговори, може бути одним з намагань Заходу допомогти йому це зробити.

"Про це багато говорять, але те, що він розуміє, що не переможе, для мене це – очевидно", – резюмує Клочок.

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