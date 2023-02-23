У перші дні вторгнення Росія через безлад збивала власні літаки, – FT

Почавши повномасштабне вторгнення 24 лютого минулого року, Росія сподівалася на швидку перемогу. Однак плани Кремля провалилися, а в хаосі перших днів загарбники збили кілька власних літаків.

Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на високопоставленого американського чиновника та представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького. План заволодіння повітряним простором України зазнав краху в перші дні вторгнення.

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Frendly fire по власній авіації від росіян

Російські плани швидкої перемоги ґрунтувалися на тому, що ворожа авіація швидко встановить контроль над українським небом й українська армія впаде. Та замість того окупанти в перші дні влаштували "дружній вогонь" по власній авіації, збиваючи свої літаки та гелікоптери. Це призвело до того, що росіянам почало не вистачати пілотів із досвідом бойових дій із залученням наземних сил, готових до виконання завдань.

Можливо, це не двозначне число, але це більше, ніж один або два (літаки та гелікоптери – 24 Канал),

– заявив американський чиновник.

Водночас представник ГУР Вадим Скібіцький зауважив, що збиття власної авіації росіян підтверджують, зокрема, перехоплені розмови росіян, у яких про це йде мова.

Просування росіян на землі коштувало й коштує досі величезних втрат в особовому складі й техніці. Тому "бліцкриг" перетворився на велику жорстоку війну, яка досі триває.

Втрати росіян в авіації й не тільки

За рік повномасштабної війни станом на 23 лютого 2023 року російська авіація втратила 299 літаків та 287 гелікоптерів. Однак це далеко не всі ворожі втрати, зокрема наші воїни ліквідували та знищили: