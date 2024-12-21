Не мають навіть води та їжі: російські солдати здаються в полон через відсутність логістики

Російські військові невдоволені командуванням через відсутність логістики. В окупантів немає навіть води та їжі. Через це частина загарбників здаються в полон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

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Окупанти здаються в полон

Підполковник розповів, що у відповідальності ОСУВ "Хортиця" неодноразово траплялися випадки самогубства окупантів. Загарбники скоювали суїцид, аби уникнути полону.

Російська пропаганда активно працює над тим, щоб якраз-таки переконати своїх військових, що в українському полоні на них нібито "чекають тортури та смерть". До речі, такі фейки російським солдатам доносить і безпосередньо командування.

Втім, серед окупантів зростає невдоволення російським командуванням, зокрема, вищим політичним керівництвом. Бійці обурені поганим забезпеченням.

У них зараз відсутня логістика. Почалася зима, холодна пора року, а в них відсутня їжа, теплі речі й навіть вода,

– зауважив Назар Волошин.

Додав, українські захисники активно вичисляють логістичні маршрути агресора та знищують їх. Є випадки, коли через відсутність забезпечення окупанти здаються в полон.

Десь приблизно з 18 – 20 листопада по сьогодні здалося в полон нашим захисникам близько 150 окупантів. Це показник не одного дня. Це по кілька днів здаються в полон кількома групами,

– наголосив речник ОСУВ "Хортиця".

Підполковник підсумував, під час активних штурмових дій наші воїни беруть у полон на тому чи іншому напрямку певну кількість російських військовослужбовців.