Не мають навіть води та їжі: російські солдати здаються в полон через відсутність логістики
Російські військові невдоволені командуванням через відсутність логістики. В окупантів немає навіть води та їжі. Через це частина загарбників здаються в полон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
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Окупанти здаються в полон
Підполковник розповів, що у відповідальності ОСУВ "Хортиця" неодноразово траплялися випадки самогубства окупантів. Загарбники скоювали суїцид, аби уникнути полону.
Російська пропаганда активно працює над тим, щоб якраз-таки переконати своїх військових, що в українському полоні на них нібито "чекають тортури та смерть". До речі, такі фейки російським солдатам доносить і безпосередньо командування.
Втім, серед окупантів зростає невдоволення російським командуванням, зокрема, вищим політичним керівництвом. Бійці обурені поганим забезпеченням.
У них зараз відсутня логістика. Почалася зима, холодна пора року, а в них відсутня їжа, теплі речі й навіть вода,
– зауважив Назар Волошин.
Додав, українські захисники активно вичисляють логістичні маршрути агресора та знищують їх. Є випадки, коли через відсутність забезпечення окупанти здаються в полон.
Десь приблизно з 18 – 20 листопада по сьогодні здалося в полон нашим захисникам близько 150 окупантів. Це показник не одного дня. Це по кілька днів здаються в полон кількома групами,
– наголосив речник ОСУВ "Хортиця".
Підполковник підсумував, під час активних штурмових дій наші воїни беруть у полон на тому чи іншому напрямку певну кількість російських військовослужбовців.