Росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині: випустили 8 ракет
Джерело:телеграм Львівської ОВА
Російські загарбники вранці 13 березня здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Ворог випустив 8 ракет.
Вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. У Львівській обласній військовій адміністрації розповіли про атаку росіян.
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Окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки,
– повідомили в ОВА.
За попередньою інформацією, росіяни випустили 8 ракет.
Поки що інформацію щодо потерпілих встановлюють. Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, приблизно о 05:50 на Львівщині почули декілька вибухів. Це сталося під час загальноукраїнської тривоги, яка тривала трохи більше ніж 3 години.
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