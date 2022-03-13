Росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині: випустили 8 ракет

Російські загарбники вранці 13 березня здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Ворог випустив 8 ракет.

Вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. У Львівській обласній військовій адміністрації розповіли про атаку росіян.

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Окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки,

– повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни випустили 8 ракет.

Поки що інформацію щодо потерпілих встановлюють. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, приблизно о 05:50 на Львівщині почули декілька вибухів. Це сталося під час загальноукраїнської тривоги, яка тривала трохи більше ніж 3 години.

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