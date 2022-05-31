Росіяни здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку: влучили в цистерну з азотною кислотою

Росіяни 31 травня здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку. Ворог влучив у цистерну з азотною кислотою на місцевому хімзаводі.

Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – закликав місцевих жителів не виходити з укриття. Людям необхідно підготувати захисні маски для обличчя, просякнуті содовим розчином.

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Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Терміново Мешканці області не виходьте з укриттів,

– наголосив голова ОВА.

Він також додав, що важливо слідкувати за напрямком вітру.

Небезпека азотної кислоти – що необхідно знати

Гайдай наголосив, що азотна кислота є небезпечною при:

вдиханні;

ковтанні;

потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

Очільник ОВА також проінформував, що пари азотної кислоти подразнюють дихальні шляхи. При слабких отруєннях люди страждають від:

бронхіту;

легкого бронхіоліту;

запаморочення;

сонливості.

Важке отруєння призводить до набряку легенів.

"При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору", – застеріг Гайдай.

Голова ОВА про надання першої допомоги

Гайдай розповів людям, що робити:

при потраплянні азотної кислоти в очі – промивати їх проточною водою (10 – 30 хвилин);

при потраплянні на шкіру – обмити водою (з додаванням питної соди та мила) уражену поверхню;

при проковтуванні – негайно промити шлунок великою кількістю води.

Поради від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я раніше нагадало українцям, що у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві необхідно:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор чи радіо, аби отримувати подальші вказівки;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У випадку евакуації потрібно захопити з собою аптечку.

Аби захистити дихання українцям рекомендують:

використовувати протигази;

або ватно-марлеві пов'язки (змочені водою або оцтової чи лимонною кислотою).

Ситуація на Донбасі

Зону ураження необхідно якнайшвидше залишити, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 31 травня російські окупанти ведуть штурм в районі Сєвєродонецька та Тошківки. Окрім того, ворог перегруповується, щоб проводити наступ на Лиманському напрямі. Для цього загарбники активно проводили повітряну розвідку. Ворог хотів з'ясувати маршрути.

Українські захисники та захисниці завдали ворогу втрат на Лиманському напрямку. Окупанти були змушені відійти.

На Сєвєродонецькому напрямі тривають активні бойові дії.

На Бахмутському напрямі окупанти штурмують:

Золоте;

Комишуваху;

Ниркове;

Берестове;

Покровське;

Доломітне.

Жодного успіху ворог не має, однак запеклі бої тривають.

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