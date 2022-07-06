Ще кілька окупантів зробили "кроки доброї волі" і демілітаризувалися

Росіяни все ніяк не втомляться ліквідовувати своїх солдатів. Чи то пак, змушувати їх робити "жест доброї волі".

Російські окупанти все ніяк не можуть заспокоїтися з оновленням рекорду своїх втрат у війні проти України. Їхні солдати та офіцери завдяки героям ЗСУ не втомлюються ставати до лав "хороших росіян".

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"Жест доброї волі" від російських військових

Стало відомо про те, що одразу три російські офіцери вирішили зробити "жест доброї волі". Щоправда, розповісти про нього комусь, як і похизуватися своєю демілітаризацією та денацифікацією вони вже не зможуть.

До переліку "хороших росіян" приєдналися лейтенант владімір кіндрік, старший лейтенант максім єщєнка, а також майор алєг лямін. Усі ліквідовані окупанти воювали проти України, за що отримали справедливу кару.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти продовжують отримувати великі проблеми із тиловим забезпеченням. У них постійно щось "трапляється" зі складами боєприпасів, а тепер в окупованому Донецьку горить нафтобаза.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про те, що між Токмаком та Мелітополем обвалився міст. Раніше нашим партизанам вдалося підірвати міст поблизу Мелітополя, яким росіяни перевозили велику кількість своєї зброї та техніки.

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