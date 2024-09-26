"Війна почалась у 2024 році": як росіяни реагують на перенесення бойових дій на їхню територію

Для російського населення війна почалася лише з перенесенням бойових дій на їхню територію – коли Україна розпочала Курську операцію. З того часу в мережі почали рясніти відео із закликами зупинити так звану "СВО".

Жінки стурбовані бездіяльністю російської влади, яка не може евакуювати місцевих жителів Курщини в більш безпечні місця. Громадський діяч та російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов проаналізував 24 Каналу, як росіяни реагують на українську самооборону проти їхньої агресії.

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Як росіяни реагують на операцію ЗСУ в Курській області

Одна з росіянок обурена, що жителі Курщини не можуть виїхати з області через нестачу пального. За її словами, щоб їх евакуювали, потрібно написати про це в соцмережах. Залишатися вдома не можуть – будинки зруйновані й вони сидять у підвалах.

Курськ, Брянськ, Воронеж та взагалі кожний регіон Росії почнуть бомбити?! А ми чекаємо та терпимо, коли розпочнеться евакуація. Ось жителів Торопця евакуюють у Твер, а якщо Твер почнуть бомбити, нас куди евакуюють?!

– жаліється вона.

Інша мешканка Курської області зі сльозами на очах взагалі напряму звернулася до Владіміра Путіна. Вона закликала диктатора вивести війська з України.

Владімір Владіміравіч, будь ласка, заберіть свої війська, наші війська виведіть.. і Україна дасть нам спокій. Покиньте їхню територію,

– сказала росіянка.

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Росіяни лише зараз захотіли завершення війни

Щойно ЗСУ розпочали операцію в Курській області, росіяни зрозуміли, що, мовляв, "війна – це погано, треба її закінчувати".

"Я говорив з багатьма людьми, вони казали, що війна почалася у 2024 році. Те, що понад 2 роки гинули люди, переважно в Україні, – це було для них як вислів "моя хата з краю". Це дуже сумна історія", – зазначив Ростислав Мурзагулов.

Він вважає, що в Україні є громадянська спільнота, яка може доносити власну думку до влади. І та, своєю чергою, не може не відповісти на запити громадян. Водночас у Росії геть інакша ситуація – народ та влада існують окремо.

Шалені перекоси, далекі від демократії, призводять до того, що на сьогодні Росія має те, що має,

– констатував російський опозиціонер.

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