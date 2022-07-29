Окупанти фактично зізнались у причетності до вбивства полонених в Оленівці

російські окупанти обстріляли колонію в Оленівці, де тримали полонених українців. Вони хотіли приховати катування та вбивства полонених, а потім звинуватити у злочині героїв ЗСУ.

російська пропаганда одразу почала розганяти брехню про те, що обстріл колонії здійснили ЗСУ. У гарячковості вони зробили протилежне – зізналися у злочині.

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окупанти видали себе брехнею

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив про деталь, яка вказує на те, що саме окупанти обстріляли колонію в Оленівці. Пропагандисти хизуються тим, що "жоден зі співробітників СІЗО" не постраждав.

Якби удар завдали ЗСУ, як брешуть ці виродки, то персонал не встиг би втекти, і обов‘язково постраждав. Бо вони завжди перебувають біля утримуваних в місцях несвободи. Але їх завчасно відвели у безпечне місце, після чого вбили полонених. Правду не сховати! Ми помстимося за кожного!

– написав Лещенко.

росіянам не вдається вправно брехати про обстріл

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 120 Волноваська колонія – це друга фільтраційна тюрма в Оленівці. Тут тримали маріупольців, які не підпадали під категорію "небезпечні". Усіх, в кому росіяни бачили загрозу, ворог утримував у Єнакіївській колонії.

Після евакуації з "Азовсталі" охороняти об'єкт почали російські військові, режим його охорони виріс в рази. Волонтери-водії повідомляли, що там десь тримають героїв, які захищали "Азовсталь", але на власні очі їх не бачили.

Що стосується брехні росіян про "обстріл ЗСУ", то вона не витримує навіть загальних питань.

Де воронка? Чому частина загинула від пожежі, частина навіть не має наслідків пожару на тілі та одязі? Звідки купа бинтів в крові без медиків? Де ті, хто вижив, і чому з ними жодного інтерв'ю? На першому відео можна побачити, що в бараку 194 людини. Постраждалих за даними окупантів до 135 людей. Де інші?

– запитує Андрющенко.

Він додав, що росіяни здійснили кривавий воєнний злочин, який переходить усі межі нелюдяності.

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