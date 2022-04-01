Росіяни змінили тактику бойових дій у небі, – командувач Повітряних сил

Окупанти втратили у боях проти України багато авіаційної техніки. Через це вони змінили тактику ведення бойових дій у небі.

Тож тепер ворог зосередив основну активність на Сході України. Про це 1 квітня розповіли у телеграм-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

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"Демократія має бути озброєною"

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили 143 літаки й 131 вертоліт. Тепер ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української ППО й уникає прямого контакту з нашими винищувачами.

Відтак, завдає ракетно-бомбових ударів. Ефективність таких ударів у воєнному сенсі – під великим питанням. Натомість страждають й гинуть цивільні, руйнуються будинки, підкреслили у ЗСУ.

"Аби покінчити з цим усім безчинством, злочинами проти людства, український уряд робить відчайдушні кроки на всіх фронтах", – зазначили у повідомленні Повітряних сил.

Втім, найпереконливіший аргумент для кровожерливого окупанта – це потужний кулак й рішуча відсіч! Свобода та демократія має бути озброєною,

– пояснили там.

Й закликали весь цивілізований світ й надалі стояти поруч з Україною, захистити демократичні цінності, допомогти героїчним українцям вберегти себе та світову спільноту від сил темряви.

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