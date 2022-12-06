Біля Бахмута росіяни змінили тактику: деталі від військових

Росіяни вже багато місяців не можуть захопити Бахмут. Аби хоч якось вплинути на це, вони вирішили трохи змінити тактику.

Бахмут вже став символом незламності Збройних Сил України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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Як росіяни змінили тактику в районі Бахмута

Російські окупанти використовують нові сили особового складу, щоб прорвати оборону наших військ. Вони щодня зазнають втрат і виснажують свої сили.

Якщо взяти глобально, то величезних змін (у тактиці – 24 канал) немає. Але час від часу через погодні умови або великі втрати росіяни міняють тактику на полі бою. ПВК "Вагнера" не використовує важку техніку під час атак. Вони більше розбиваються на невеликі групи,

– розповів Череватий.

Цими групами ворог, під прикриттям артилерії, намагається дістатися до наших передових позицій. Однак українські захисники бачать таку активність окупантів завдяки безпілотникам та іншим засобам. Тому, коли росіяни підходять до позицій, ЗСУ відкривають по них вогонь зі стрілецької зброї.

Зараз головне завдання ворога – постійно давити на позиції українських військових, щоб виснажити нашу оборону.

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Які російські війська воюють під Бахмутом

По всьому фронту, і під Бахмутом, росіяни мають конгломерати різних родів військ:

механізовані війська,

десантники,

морська піхота,

приватні компанії,

кадирівці.

Їх єднає те, що вони всі втратили величезну кількість особового складу. За словами Череватого, зараз росіяни не демонструють військове мистецтво 21 століття, а просто поповнюють втрати й накочуються на ЗСУ.

До речі, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак казав, що під Бахмутом ворог намагається завалити ЗСУ "гарматним м'ясом".