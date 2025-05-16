Кілька фаз: у NEMESIS детально розповіли, як росіяни штурмують позиції ЗСУ
- Тактика російських штурмів еволюціонувала під впливом безпілотників, включаючи розвідку боєм, вогневу підготовку, та основну фазу штурму.
- Механізовані штурми рідше використовуються через втрати техніки, зосереджуючись на малих групах бронетехніки для проникнення в тил.
- Мета штурмів – проникнення в тил, створення враження оточення, змушення українських сил змінити позиції.
Тактика російських штурмів абсолютно відрізняється від того, що написано у статутах та настановах. Вона вже не така, як була ще півтора чи два роки тому. Ці зміни – результат впливу безпілотників на перебіг подій на полі бою.
Офіцер 412-го окремого полку безпілотних систем NEMESIS Сергій "Скалун" у розмові з 24 Каналом розповів про фази піхотних і механізованих штурмів, які застосовує противник.
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Піхотні штурми
За словами офіцера, піхотні штурми можна умовно поділити на кілька послідовних фаз.
Розвідка боєм – початкова фаза, яку здійснюють малі піхотні групи. Іноді лише двоє слабо підготовлених солдатів. Їхня головна мета – виявити українські вогневі позиції. Якщо вони не зайняті, то "влитися" в них. Усі пересування контролюються ворожими безпілотниками, які фіксують місцеперебування наших вогневих точок.
Вогнева підготовка – цей етап включає не лише артилерійські удари, а й активну роботу ворожих дронів. Мета – ізолювати район боїв, порушити логістику, ускладнити евакуацію поранених і морально виснажити захисників до моменту, коли вони змушені залишити позиції.
Основна фаза штурму – після підготовки розпочинається прямий піхотний "накат" штурмових груп, які часто також слабо підготовлені. Їхнє завдання – зайняти позиції українських сил. Наші військові нищать багато росіян, але й втрачають вогневі точки й відповідно територію.
Це відбувається перманентно, постійно. Противник має значний людський ресурс і системно "намацує" слабкі місця в нашій обороні,
– наголосив "Скалун".
Коли таке слабке місце виявлено, туди спрямовуються додаткові сили – більш підготовлена піхота або механізовані підрозділи.
Механізовані штурми
Як розповів військовий, цей тип штурмів останнім часом трапляється рідше, але має свої види.
Масштабні наступи з бронетехнікою – залучення до 30 бойових броньованих машин та до 10 танків. Це – батальйонно-тактична група на базі мотопіхотного батальйону, посилена танковою ротою. Подібні атаки активно використовувались раніше, проте зараз їхня частота знизилася через втрати й дефіцит техніки у противника.
Наступи однією або невеликими колонами бронетехніки без танків – такі штурми трапляються рідше, ніж раніше, але ще присутні.
Наступи малими групами бронетехніки – це нині найпоширеніший формат. Бронетехніка заходить у поганих погодних умовах, іноді – за підтримки неброньованої техніки, як-от мотоциклів.
Мета таких штурмів – проїхати першу лінію оборони, висадитись у глибині нашої території на проміжні позиції або на позиціях БпЛА, або це можуть бути взагалі покинуті хати. Головне, щоб їхня піхота "спішилась" і у неї було укриття,
– підкреслив Сергій "Скалун".
Коли противнику вдається прорватися в тил, у суміжних українських підрозділів може скластися враження, що вони в оточенні. Це змушує змінювати позиції артилерії та БпЛА, що нічого гарного нам не дає.