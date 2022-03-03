Росіяни змінили все на користь України, – Костенко

На Миколаївщині українці налаштовані по-бойовому. Ворогу готові давати відсіч з голими руками.

Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Роман Костенко. За його словами, якщо окупанти думали, що їх будуть хлібом-сіллю зустрічати – то люди були так налаштовані, що полонених росіян доводилося ховати.

Зверніть увагу Освояться і почнуть грабувати й ґвалтувати, – голова Миколаївської ОВА закликає гнати окупантів

Роман Костенко заявив, що наразі на Миколаївщині люди остаточно побачили, що відбувається і хто ворог.

"Раніше (на Півдні України – 24 канал) було багато проросійсько-налаштованого населення. Які розмовляли російською мовою. Але зараз, якщо росіяни хотіли щось змінити на свою користь, то вони все змінили на користь України", – зазначив нардеп.

Навіть російськомовні люди готові душити росіян голими руками, сказав Костенко.

В тероборону наразі набирають з бойовим досвідом

Водночас він пояснив, що ті, хто наразі не може потрапити до тероборони – хай чекають свого часу. Ще будуть виганяти, контратакувати ворога. Наразі набирають в першу чергу тих, хто має бойовий досвід.

"Ми ж не росіяни, які просто на гарматне м'ясо відправляють своїх людей. Нам треба, щоб ці люди були навчені. Щоб кожен максимально міг захистити свою країну", – наголосив Костенко.

Роман Костенко про ситуацію в Миколаєві: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!