Противник еволюціонує: військовий пояснив, які засоби використовують росіяни

Ситуація на полі бою залишається складною. Противник не припиняє атакувати українські позиції та застосовувати різноманітну техніку для обстрілів.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що росіяни мають ешелонований захист РЕБів. У них завдяки цьому закриті передові позиції та штурмові групи.

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"Як і Сили оборони, так і противник еволюціонує, адже на кожну дію є протидія", – сказав він.

Новації російської армії

За словами Юрія Федоренка, завдяки використанню РЕБів, росіянам вдається оберігати техніку, яка забезпечує логістику сполучення легкоброньованих та броньованих машин.

На жаль, в українських військових менше подібних засобів – вони не такі потужні як у ворога. Однак технологічні перегони на цій війні продовжуються,

– зазначив командир батальйону.

Важливо розуміти, що противник має великий військово-промисловий комплекс та потужне фінансове забезпечення, тому кількісно вони переважають ЗСУ. Федоренко підкреслив, що основною силою українських військових є якість, що дозволяє мати суттєву перевагу над військами Росії.

"Досвід здобувається із кількістю дронів, які потрібно застосовувати для протидії ворогу, тому дуже важливо продовжувати підтримувати Сили оборони", – наголосив він.