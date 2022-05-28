Росіяни знову гатили артилерією по Дніпропетровщині: є руйнування

Дніпропетровщину російські військові продовжують обстрілювати. По області окупанти відкрили вогонь з артилерії.

Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він наголосив на тому, що ніч і ранок в області зустріли з тривогами.

Читайте також Великі втрати росіян на Півдні та відсутність надії на переговори: основне за 94 день війни

Вогонь відкривали по Криворізькому району

Як зазначив глава ОВА, російські загарбники продовжують атакувати Криворізький район. З артилерії ворог бив по Зеленодольській громаді. Відомо, що внаслідок атаки є руйнування. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що в одному з сіл під ворожий вогонь потрапила територія церкви. Від удару пошкоджені вікна храму, огорожа, а також ворота.

Це вже другий випадок у нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "русскій мір",

– підкреслив він.

Що стосується інших громад області, то там ніч пройшла спокійно та без обстрілів. Крім того, Лукашук наголосив на тому, що в регіоні військових країни-агресорки немає.

Наголошуємо на тому, що ризик ракетних атак по Україні залишається високим. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя.