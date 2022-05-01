Росіяни знову можуть почати обстрілювати підрозділи та інфраструктуру на кордоні, – Генштаб

На Сіверському напрямку ворог вже обстрілював позиції ЗСУ в районі населеного пункту Сеньківка. Надалі окупанти знову можуть здійснювати обстріл підрозділів та інфраструктуру на кордоні.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначають, що не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України.

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Йдеться також і про відновлення вогневого ураження українських підрозділів та інфраструктури у прикордонних районах на Сіверському напрямку.

Ситуація та загрози на кордонах

У Генштабі також застерігають про ймовірну загрозу ворожих ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України з території Білорусі. Окрім цього повідомляють, що ворог може здійснювати провокації у районах, що розташовані у безпосередній близькості до державного кордону України із звинуваченням у провокаціях підрозділів українських сил оборони.

Нагадаємо, що вчора, 30 квітня, прикордонники зафіксували обстріли в районі українського пункту пропуску "Сеньківка", що на Чернігівщині. Відомо, що снаряди прилітали з території Росії.

Окупанти здійснили близько 40 пострілів з міномета 120-міліметрового калібру. На щастя, прикордонники під час обстрілу не постраждали.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що ворог попри атаки ще продовжує вести повітряну розвідку прикордонної інфраструктури. Ворожі дрони зафіксували на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

Ситуація на прикордонні Чернігівщини: найважливіше

Через ризик інтенсивних обстрілів мешканцям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.

Обмеження встановили після того, як Чернігівщину двічі атакували росіяни.

Також російські військові продовжують вести цинічні обстріли сусідньої Сумщини. Вони атакували Есманську громаду мінометами, а голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв про 50 "прильотів".

Додамо, що Кабмін України ще з 28 лютого закрив усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.

Водночас на тлі загострення ситуації у Придністров’ї на українсько-молдовському кордоні відсутні черги як пішоходів, так і транспортних засобів. Хоча пункти пропуску працюють цілодобово за виключенням тих, що межують із так званим Придністров'ям. Водночас громадянам, які повертаються в Україну, забезпечується можливість перетину кордону.

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