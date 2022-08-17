Росіяни знову обстріляли Салтівку: залишайтеся в укриттях
Джерело:телеграм Ігоря Терехова
Окупанти ввечері 17 серпня вчергове обстріляли Харків. Цього разу дісталося мешканцям Салтівського району.
Деталі обстрілу росіян повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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Він зазначив, що попередньо "приліт" був біля житлової багатоповерхівки.
Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін,
– наголосив Терехов.
Мер Харкова додав, що на місці "прильоту" спалахнула сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає.
Зауважимо, що приблизно о 21:17 у місті оголосили загрозу артобстрілу та повітряну тривогу. Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися у місцевих телеграм-каналах вже за 2 хвилини. Припускають, що ворог міг вдарити крилатою ракетою, але підтвердження цьому немає.