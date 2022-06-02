Росіяни знову обстріляли Слов'янськ: місто залишилися без електрики

На Донбасі продовжуються запеклі бої та цинічні обстріли ворога. Під атакою російських снарядів знову опинився Слов'янськ.

Про обстріл ворога розповів очільник військової цивільної адміністрації міста Вадим Лях. Уламки ракет застрягли в землі просто у місті, пошкоджені будинки.

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Обійшлося без жертв

На щастя, через обстріл у Слов'янську немає загиблих та постраждалих. Натомість руйнувань зазнав приватний сектор на околиці міста.

Також обстріл створив й інші проблеми для мешканців. Адже в Слов'янську перебило високовольтну лінію. Тому тепер у місті немає світла.

Найкращим виходом у цій ситуації є евакуація. Бережіть себе. Збирайтеся,

– закликав Вадим Лях.

Окрім цього, довелось також припинити водопостачання. Його лише вчора, 1 червня, почали відновлювати фахівці комунального підприємства "Вода Донбасу".

Ситуація в Слов'янську

Як відомо, російські окупанти хочуть захопити весь Донбас. Тому місто Слов'янськ, яке розташоване в Донецькій області також хочуть загарбати. Останнім часом воно все частіше потерпає від обстрілів росіян. Туди прилітають ворожі снаряди й завдають чимало клопоту й біди містянам.

Один з останніх таких прильотів був 31 травня. Через це загинуло троє людей. Ще шестеро мешканців отримали поранення. Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що внаслідок ракетного удару постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок. Він зазначав, що рятувальники проводили роботи з ліквідації наслідків.

Також російські окупанти готуються до наступу на Слов'янськ. Для цього місто Ізюм в Харківській області перебазували велику кількість російської армії. Звідти окупанти планують продовжувати наступ на Південь, щоб захопити Донбас. Від Ізюма для окупантів відкриті два шляхи наступу. Один – на Слов'янськ, другий – на Барвінкове. Саме для поновлення наступу на цих двох напрямках угруповання ворога проводить перегрупування військ.

Водночас таку тенденцію щодо наступу на місто не можна назвати сталою. Адже іноді через втрати підготовка наступу російських окупантів призупиняється. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни. За інформацією, бойові дії тривають, але успіхи російських загарбників, якщо вони є, не можна назвати серйозним просуванням у бік міста.

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