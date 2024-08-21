На Курщині армія Росії облаштувала нову понтонну переправу біля тої, що зникла після атаки ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії облаштувала нову понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Це сталося після того, як попередня була знищена внаслідок атаки ЗСУ.

Відповідне відео, на якому видно супутниковий знімок, опублікувало видання "Радіо Свобода".

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Росіяни знову побудували понтонну переправу на Курщині

Російські військові облаштували нову понтонну переправу в Курській області поряд із тією, що зникла після атаки ЗСУ,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що супутниковий знімок, який опублікувало Радіо Свобода за 20 серпня, показує, що нова переправа через річку Сейм у Курській області Росії між селами Званне та Глушково розташована за 500 метрів вгору за течією річки.

Також на фотографіях із космосу можна побачити сліди боїв, що відбуваються у районі села Червоножовтневе. Нагадаємо, що про бої в цьому місці російські "військкори" писали ще пару днів тому, проте, за їхніми словами, "самого населеного пункту вони не торкнулися".

Однак все ж знімок за 20 серпня показує численні сліди пожеж у Червоножовтневому.

Росіяни побудували нову понтонну переправу в Курській області: дивіться відео