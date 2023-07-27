Росіяни знову пустили "Шахеди": в кількох областях – повітряна тривога
27 липня 2023, 01:54Читать новость на русском
На Київщині й в кількох областях пізно вночі 27 липня лунали сигнали повітряної тривоги. Причиною цього стали запуски росіянами безпілотників типу "Шахед".
24 Канал нагадує, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Адже це допоможе уберегти ваше життя від потенційної небезпеки.
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Росіяни знову пустили "Шахеди"
02:05 Наразі сигнали повітряної тривоги лунають в таких областях України:
- Київська;
- Вінницька;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Луганська;
- АР Крим.