Росіяни знову пустили "Шахеди": в кількох областях – повітряна тривога

27 липня 2023, 01:54
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На Київщині й в кількох областях пізно вночі 27 липня лунали сигнали повітряної тривоги. Причиною цього стали запуски росіянами безпілотників типу "Шахед".

24 Канал нагадує, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Адже це допоможе уберегти ваше життя від потенційної небезпеки.

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Росіяни знову пустили "Шахеди"

 
02:32 У Київській та Черкаській областях – відбої повітряних тривог. 02:11 Тривогу також оголосили в Хмельницькій області. Причина – рух "Шахедів" у напрямку області.02:10 В Кіровоградській області – відбій повітряної тривоги. Можна виходити з укриттів.02:07 У Повітряних силах попередили про повітряну тривогу в Житомирській області. Там також небезпека пусків "Шахедів".

02:05 Наразі сигнали повітряної тривоги лунають в таких областях України: 

  • Київська;
  • Вінницька;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога 27 липня / Скриншот 24 Каналу

01:48 У Київській та Вінницькій області також оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про "Шахеди" в цих областях.01:20 Через "Шахеди" сирени лунали й в Черкаській області. У Повітряних силах закликали негайно прямувати в укриття.00:38 Повітряні сили повідомили про повітряну тривогу в Кіровоградській області. Там загроза атакою "Шахедами"
Автор: Владислав Кравцов