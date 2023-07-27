Росіяни знову пустили "Шахеди": в кількох областях – повітряна тривога

На Київщині й в кількох областях пізно вночі 27 липня лунали сигнали повітряної тривоги. Причиною цього стали запуски росіянами безпілотників типу "Шахед".

24 Канал нагадує, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Адже це допоможе уберегти ваше життя від потенційної небезпеки.

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Росіяни знову пустили "Шахеди"

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі У Київській та Черкаській областях – відбої повітряних тривог.Тривогу також оголосили в Хмельницькій області. Причина – рух "Шахедів" у напрямку області.В Кіровоградській області – відбій повітряної тривоги. Можна виходити з укриттів.У Повітряних силах попередили про повітряну тривогу в Житомирській області. Там також небезпека пусків "Шахедів".

02:05 Наразі сигнали повітряної тривоги лунають в таких областях України:

Київська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Луганська;

АР Крим.



Повітряна тривога 27 липня / Скриншот 24 Каналу

У Київській та Вінницькій області також оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про "Шахеди" в цих областях.Через "Шахеди" сирени лунали й в Черкаській області. У Повітряних силах закликали негайно прямувати в укриття.Повітряні сили повідомили про повітряну тривогу в Кіровоградській області. Там загроза атакою "Шахедами"