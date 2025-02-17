Росіяни знову розстріляли українських полонених, – Лубінець

У мережі знову шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами. Омбудсмен наголошує, що це свідома тактика ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Що відомо про черговий воєнний злочин Росії

Так, російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських солдатів, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, що російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військових Сил оборони. За словами Лубінця, це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії.

Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі,

– повідомив омбудсмен.

Водночас Лубінець закликав всіх, хто став свідком або має будь-яку інформацію щодо зазначеної страти військових негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20.

За словами Уповноваженого, інформація дозволить задокументувати воєнні злочини, забезпечить правове реагування та притягнення винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права.