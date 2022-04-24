Росіяни знову вдарили по Луганщині: 8 загиблих та страшні руйнування

Окупанти напередодні Великодня 12 разів обстрілювали мирні помешкання жителів Луганщини. Постраждали Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Після артилерійської атаки по містам Гірське та Золоте загинули 6 людей, ще двоє – важко поранені, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Раніше Росіяни потужно обстріляли Попасну та Рубіжне, але успіху не досягли, – Гайдай

Також декілька днів тому ворожий снаряд влучив у будинок в Попасній. Під завалами опинилися дві жінки. На жаль, врятувати їх не вдалося.

Крім того, рятувальники евакуювали з-під обстрілів трьох осіб в Рубіжному.



Багатоповерхівка у Лисичанську / Фото Сергія Гайдая

Горіли будинки

У Лисичанську зайнялася багатоповерхівка, в Рубіжному полум'ям охопило приватний будинок. У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали одразу 5 будинків, а також будівля Нацполіції.



Пошкоджений будинок / Фото Сергія Гайдая



Руйнування будинків / Фото Сергія Гайдая

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