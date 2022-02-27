Росіяни знову використали авіацію з Білорусі та окупованого Криму

Російські окупанти знизили темпи наступу. Водночас протягом доби вони застосовували авіацію з території тимчасово окупованого Крим та Білорусі.

Ударну групу російських бойових вертольотів ворожа армія сформувала у Мозирському районі Білорусі. Все, аби завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури міст та по українських військах.

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Наразі угруповання об'єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Путінська армія не має успіху на жодному з напрямків.

До слова, у Білорусі 27 лютого режим підконтрольного Путіну Лукашенка запровадив голосування за внесення змін до конституції. У бюлетені внесли лише одне питання – "Чи підтримуєте ви зміни до Конституції?"

Мовиться, ймовірно, про проєкт змін, який передбачає втрату Білоруссю статусу "нейтральної" країни, а також на її території можна буде розміщувати ядерну зброю.

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