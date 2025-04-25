Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою удару

Російські загарбники продовжують постійний терор цивільного населення України. У ніч на 26 квітня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Де зараз "Шахеди", які області під загрозою атаки агресора, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.