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24 Канал Новини України Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою удару
25 квітня, 22:24
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Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою удару

Юлія Муріна

Російські загарбники продовжують постійний терор цивільного населення України. У ніч на 26 квітня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Де зараз "Шахеди", які області під загрозою атаки агресора, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

22:45, 25 квітня

Декілька БпЛА курсом на Миколаїв.

22:43, 25 квітня

У Запоріжжі прогриміли вибухи. Працює ППО.

22:28, 25 квітня

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

22:24, 25 квітня

Тривога на Миколаївщині й Херсонщині.

22:24, 25 квітня

Рух російських ударних дронів із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

22:18, 25 квітня

Ворожі ударні БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.

22:16, 25 квітня

У Запорізькій та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу.