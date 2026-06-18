СБУ перехопила документ, який заперечує удар українських БпЛА по автобусу у Брянській області

Служба безпеки України отримала перехоплений російський документ, у якому заперечується присутність українських безпілотників у районі інциденту з автобусом у Брянській області. У довідці російських структур прямо зазначається, що жодних БпЛА в повітрі зафіксовано не було.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

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Що вдалося з'ясувати українським спецслужбам?

Йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион", отриману в межах контррозвідувальних заходів СБУ.

У документі зазначається, що на момент події в повітряному просторі району не фіксувалися українські БпЛА. Зокрема, російські чергові підрозділи, включно з радіолокаційними службами та представниками військових частин, не підтвердили наявність безпілотників у зазначений час.



Документ, який підтверджує брехню Росії / Фото СБУ

За даними СБУ, це може свідчити про відсутність українського сліду в інциденті з автобусом, попри попередні звинувачення з боку російської сторони. Українська служба безпеки розглядає версію про можливу провокацію або операцію російських спецслужб.

У СБУ також наголошують, що Росія неодноразово поширювала неправдиві звинувачення проти України, використовуючи подібні інциденти для інформаційно-психологічних операцій та міжнародного тиску.

Нагадаємо, російська сторона звинуватила Україну в нібито атаці дрона на автобус із дитячою футбольною командою в Брянській області Росії. Водночас у Генштабі ЗСУ заявили, що ці твердження не відповідають дійсності та є черговою інформаційною провокацією.

За даними російських пропагандистських джерел, 17 червня невідомий безпілотник нібито атакував автобус, який їхав маршрутом Гомель – Геленджик і перевозив дитячу футбольну команду з Білорусі. У Росії заявили про загиблу та поранених, серед яких нібито є діти.

У Генштабі наголосили, що в зазначений час Сили оборони України не здійснювали ударів БпЛА по Брянській області. Там підкреслили, що подібні заяви Росії є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені.