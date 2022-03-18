Росіяни знову здійснили кібератаку на сайт Львівської ОВА
18 березня 2022 , 21:38Читать новость на русском
Джерело:Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА)
Максим Козицький повідомив, що на офіційний вебсайт Львівської обласної військової адміністрації знову здійснюється кібератака.
Згідно з інформацією, на сайті можливе розміщення неправдивої інформації.
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"Просимо не зважати на інформацію, що розміщується на сайті в даний момент – ведуться роботи щодо відновлення його належного функціонування", – повідомили на сайті Львівської ОВА.
Крім того, зазначили, що про відновлення роботи вебсайту Львівської обласної військової адміністрації повідомлять додатково в телеграм-каналі та на сторінці у фейсбук ЛОВА.
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