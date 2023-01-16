"Перевиховання бандерівців": як росіяни знущаються з українських дітей

Дуже недобрі новини з окупованого Криму. Раніше неодноразово повідомлялося, що з осені 2022 року майже 2 тисячі дітей, вивезених силою чи обманом з Херсонської області, перебували у 5 "таборах" в окупованій Євпаторії.

Як росіяни піарилися на дітях

Ці табори розташовані на базі захоплених у 2014 році українських відомчих дитячих санаторіїв: "Дружба", "Здравніца", "Лучістий", "Мрія" та "Чайка".

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Окупанти незаконно намагалися використовувати дітей у власній пропаганді начебто як "перевиховання малолітніх бендерівців". Вони заявляли про "навчальний процес за російськими стандартами". Однак бажаних злочинних результатів, очевидно, не досягли.

З листопада діти перебували у складних побутових умовах, мали істотні проблеми із харчуванням та теплими речами. Місцеві мешканці повідомляли про факти сексуального насильства над дітьми та про ймовірне вивезення силою окремих "евакуйованих" дітей до Чечні як фактично рабів.

До грудня на тлі дітей робили злочинний піар багато окупантів та колаборантів. Однак востаннє ці діти публічно згадувалися у пропаганді агресора 16 грудня.

У грудні діти просто зникли

Втім з останніх днів грудня усіх цих "евакуйованих" дітей раптово, без попереджень та масово вивезли з Євпаторії. Однак у Херсонську область, зокрема на її окуповану Росією частину, вони також не повернулися.

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Восени до "таборів" як персонал забезпечення залучили місцевих мешканців, але їм категорично забороняли обмінюватися із дітьми будь-якими контактними даними.

Під час вивезення дітей у грудні окупанти проговорилися цьому персоналу, що начебто перевозять неповнолітніх у Московську область. Однак за два тижні у відкритих джерелах немає жодних відомостей про нинішнє перебування цих дітей.

Вважаю, що це питання потребує на негайне та невідкладне реагування як з боку української влади, так і міжнародних організацій, адже не виключені вкрай негативні сценарії розвитку подій.