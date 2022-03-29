Росіяни зняли відео у знищеному театрі Маріуполя, йдучи буквально по трупах, – радник мера

Російські пропагандисти зняли та поширили в мережі відео зі знищеного театру Маріуполя. Вони, прогулюючись буквально по трупах цивільних маріупольців, розповідали про "вибух у штабі "Азову".

Про черговий жахливий цинізм держави-агресорки розповів у мережі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Росіяни зняли відео у зруйнованому театрі Маріуполя

Пропагандистська російська мразь виклала в мережу відео зсередини нашого Драматичного театру. Де, прогулюючись буквально по трупах цивільних, розповідає про "вибух з середини штабу "Азов",

– написав Андрющенко.

На загиблих мирних маріупольцях не було ані форми, ані касок, ані бронежилетів. Однак цинізм росіян давно не дивує. "Ми обов’язково повернемось і помстимось, за кожного", – додав радник мера. Він запевнив, що росіяни понесуть відповідальність за кожного з 5 тисяч маріупольців, життя яких забрав Путін та громадяни Росії.

Інша жорстокість пропагандистів у місті

Напередодні в "Азові" повідомили, що загарбники обстрілюють цілі квартали Маріуполя та водночас намагаються створити картину для росіян, що вони нібито допомагають маріупольцям.

У місто приїжджають пропагандисти з камерами. Вони роздають шоколадки й бутерброди голодним людям. Далі знімають, які вони "визволителі".

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