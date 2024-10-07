Росіяни прорекламували абсолютно пустий курорт у Північній Кореї: мережа вибухнула жартами

Північнокорейська туристична компанія Korea International Travel Company зняла малобюджетний рекламний ролик за участі росіян. Цією рекламою, схоже, намагалися привернути увагу туристів з-за кордону.

Росіяни на кадрах плавають, катаються на водних мотоциклах та грають у пляжний волейбол. Відповідне відео опублікувало видання New York Post.

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Росіяни показали "ідеальну" відпустку на абсолютно пустому пляжі

Найімовірніше, реклама орієнтована саме на росіян. Адже громадян Росії через війну в Україні не чекають на курортах світу, а тому відпустка у Північній Кореї для них стала альтернативою.

У відео намагалися показати "ідеальний відпочинок": ранок у готельному номері, краєвид на сонячному пляжі Маджон у провінції Південний Хамген, розваги на узбережжі.

У них дуже красиве море, чистий пляж, багато розваг – можна пограти у волейбол та поїздити на водному мотоциклі,

– прокоментувала свій "відпочинок" пара росіян.

Цей рекламний ролик завірусився одразу після публікації на одному із форумів. Він зібрав тисячі реакцій та коментарів.

Коментатори, зокрема, дивувалися, що у рекламі жінки одягнуті у бікіні, адже це заборонено у Північній Кореї. А дехто звернув увагу на пусті пляжі.

"Так багато щасливих місцевих жителів навколо", – пожартував один із гостей форуму.

А інший зауважив, що північнокорейський пляж схожий на північнокорейську дорогу – абсолютно без людей.

Якщо я поїду туди, то зникну з ймовірністю 1000 відсотків,

– посміявся ще один коментатор.

Росіяни знялися у рекламі північнокорейського курорту: дивіться відео