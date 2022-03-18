Росіяни зосередили основні сили для відновлення наступу на Маріуполь і Сєвєродонецьк

Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Ворог, зокрема, намагається наступати на Луганському та Донецькому напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України в ніч на 18 березня.

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На Луганському та Донецькому напрямках основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступу на Сєвєродонецьк і оточенні Маріуполя,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються захопити Маріуполь мало не з першого дня повномасштабного вторгнення. Однак кожного разу зазнають поразки. ЗСУ нещадно знищують ворога, захищаючи місто.

На допомогу українським військовим 17 березня вирушив білоруський добровольчий батальйон.

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