Росіяни зруйнували дороги та мости, – британська розвідка про загрози доставки гумдопомоги

Російські військові сильно пошкодили транспортну інфраструктуру в Україні. Через це навіть після їхнього відходу з Півночі є проблеми з пересуванням та доставкою гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

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Внаслідок руйнування річкових переходів у Чернігові та на його околицях, у самому місті залишився лише один пішохідний міст через Десну. До війни у ​​місті проживало приблизно 285 тисяч жителів.

Пошкодження транспортної інфраструктури наразі є серйозною проблемою для постачання гуманітарної допомоги до районів, які Росія взяла в облогу.

Російські війська погіршили ситуацію, зруйнувавши мости, встановивши міни та залишивши транспорт на ключових маршрутах у міру відступу з Півночі України,

– повідомили у британській розвідці.

Нагадаємо, що на звільнених від окупантів українських територіях вже почали відновлювати дороги. Для цього виділили додаткових 490 мільйонів гривень.

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