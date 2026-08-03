Росіяни зруйнували міст у Слов'янську: постраждала дівчина

Увечері 2 серпня Слов'янськ Донецької області знову опинився під обстрілом російських військ. Ворог вдарив по Черевковському автомобільному мосту.

Про це повідомив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

Що відомо про атаку на міст у Слов'янську?

Унаслідок обстрілу упав один проліт бетонної конструкції переправи. За даними місцевих пабліків, у момент атаки автівка впала з моста й перевернулася.

Жінка, яка перебувала всередині, зазнала травм. Як уточнив Вадим Лях, йдеться про дівчину 2004 року народження. Її госпіталізували.

Він також додав, що вранці російський дрон "Молнія-2" пошкодив будинок у Билбасівці. "Тут, на щастя, без постраждалих", – написав очільник ВА.

Наслідки удару по мосту: дивіться відео

До слова, аналітики DeepState повідомляли, що російські війська посилюють обстріли Слов'янська та Краматорська, застосовуючи керовані авіабомби, реактивну артилерію, ударні дрони типу "Шахед" і FPV-безпілотники.

Як зазначають українські бійці, оператори російських FPV-дронів дедалі частіше завдають ударів не лише по військових об'єктах, а й по цивільному транспорту та мирних жителях. У темну пору доби вибухи в містах майже не стихають через безперервне використання реактивних систем залпового вогню.

Критичною залишається ситуація й на Херсонщині. Низка прифронтових міст, зокрема Берислав, перебуває під постійними ворожими атаками. Так, з'явилася інформація про те, що Свято-Введенська церква в Бериславі, яка має статус пам'ятки національного значення, була знищена російськими військами внаслідок атаки дрона.