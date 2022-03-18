Росіяни зупинили наступ на Півдні: почалося облаштування зайнятих рубежів

Армія російських окупантів перестала намагатися захоплювати території на Півдні України. Тому вони почали облаштовувати захоплені раніше рубежі.

За даними розвідки, вони там "окопуються", щоб оборонятись від захисників нашої землі. Про це повідомили в оперативному зведенні ЗСУ за 17 березня.

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Хотіли перегрупуватися та поповнити запаси

За цей день на Південнобузькому напрямку все було відносно спокійно, бо ворог активні дії не проводив. Загарбники почали інженерне облаштування зайнятих рубежів.

Ворог намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів. Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя,

– констатували в ЗСУ.

Також розповіли, що в акваторії Чорного моря не було значних атак. Проте ВМС Росії в цей день проводили демонстративні дії.

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