Росіяни порушили власні закони, – начальник штабу ВМС про захоплення українських моряків

Сам факт захоплення українських моряків та трьох українських кораблів, а також утримування їх Російською Федерацією є суттєвим порушенням.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів начальник штабу – перший заступник командувача Військово-Морських сил України, віце-адмірал Андрій Тарасов.

Більше подробиць читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

У світі існує така річ, як імунітет військового корабля, він означає, що військові кораблі, де б вони не перебували, підкоряються тільки законам своєї держави. Це – непорушно. Навіть буксир "Яни Капу" – це військовий корабель. Не кажучи вже про броньовані катери. Захопленням українських кораблів росіяни порушили принципи міжнародного морського права і власні закони,

– підкреслив Тарасов.

Він також нагадав, що до інциденту із захопленням українських кораблів у Керченські протоці, військовий корабель востаннє захоплювали у 50-х роках минулого століття. "Чому росіяни поставили себе у такі умови, що довелось порушувати всі можливі закони? Тому що безграмотні", – сказав віце-адмірал.

Начальник штабу ВМС також наголосив, що головне зараз – вберегти здоров'я і життя полонених українських моряків та повернути додому.

Нагаолошуємо, Україна вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення Міжнародного трибуналу і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

Яким є рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків?

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента країни Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

Як українські моряки опинилися в російському полоні?

Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Того дня українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.



Список полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.