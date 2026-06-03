Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

До теми Розгром російських військових на Запоріжжі: у ГУР показали вибухове відео

Що стало відомо з нових перехоплень ГУР?

У ГУР МО зазначили, що росіянин "Саньок" служив у складі 488 мотострілецького полку 144 мотострілецької дивізії 20 армії Росії, що воює на Лиманському напрямку.

У перехопленій розмові російські військові намагаються з'ясувати місцеперебування свого товариша та причини його поведінки.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Саньок", "Саньок" "Аіду"! Дов...об, ти там що робиш, нах..й?,

– каже один із російських військових.

На це один з окупантів відповідає: "Це "Струна". "Санька" нема, он "п'ятисотий" (дезертир, відмовник в російській армії – 24 Канал). Побір в гору, ВП-шники за ними побігли й не догнали".

Співрозмовник також підтверджує, що дезертир перебував під дією наркотичних речовин. Згодом він уточнює, що військовий крав трамадол у медика.

Російський солдат дезертував в Донецькій області, вживши наркотики / Відео з ютуб-каналу ГУР МО

ГУР МО України нагадує: якщо росіяни не хочуть стати гарматним м'ясом у злочинній війні проти України, вони можуть написати в безпечний бот проєкту “Хочу жити” у телеграмі.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів про проблеми в Росії. Окупантам дедалі важче набирати людей у військо.