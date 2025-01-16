Збив Мі-8, а не український дрон: у Росії посадили офіцера ППО

Із Росії прийшла фантастична новина: один з бійців кримської ППО дуже допоміг Силам оборони, збивши гелікоптер окупантів. Хоча мав збити український БпЛА. Його судили за недбалість, що стало першим таким випадком.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Дениса Казанського. Нагадаємо, на початку січня два Мі-8 знищили українські розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 і ще один підбили.

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Над Кримом росіянин збив Мі-8 замість дрона

Новину повідомили журналісти російського видання "Комерсант". Вони виклали її 15 січня під заголовком "Недбалість проявилася ракетою". Як стверджують медійники, це перший вирок, який російський суд виніс за недбалість.

Внаслідок дій офіцера загинули троє військових у чині капітана, які були на борту гелікоптера. Судно впало у море. Це сталося давно – аж 18 жовтня 2023 року.

Буквально за дві хвилини після повідомлення про малошвидкісну ціль капітан Пашков випустив ракету з зенітного комплексу ТОР. Він не тільки помилився у цифрі позивного, який йому назвали, але й не повірив додатковим повідомленням, коли йому сказали, що там може бути гелікоптер.

Перевірка показала, що за місцем виявлення цілі "своїх літаків нема",

– сказано в матеріалі.

За дві хвилини після пострілу з'ясувалося, що ракета справді уразила російський гелікоптер.

Суд виніс вирок Пашкову: він "вирушить самостійно" у колонію-поселення, де буде відбувати термін. Міноборони хотіло стягнути з офіцера 200 мільйонів рублів (саме стільки коштує Мі-8), та суд відмовив.

Цікаво, що спершу йому хотіли присудити вісім років ув'язнення, та обмежилися двома роками та десятьма місяцями. Протягом року після звільнення Пашков не зможе бути на державній службі та працювати в органах місцевого самоврядування.

Такий м'який вирок ухвалили з кількох причин: офіцер має статус ветерана бойових дій і нагороди, він розкаявся та притягується до відповідальності вперше, в нього є син-інвалід тощо. Вдови загиблих пілотів отримають тільки по мільйону рублів замість трьох, а міноборони – 5 мільйонів. Утім, по 10 тисяч рублів від Пашкова вдови не взяли.

Кумедно також, що влада не могла встановити, хто ж винен. Хоч і порушила справу нібито того ж дня. Допоміг сам Пашков: у травні він з'явився з повинною.

Усі ці феєричні деталі вказують на колапс як російської армії, так і її судової системи.