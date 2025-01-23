"Головне завдання – обнулити": ГУР перехопило розмову, у якій окупант наказує вбити полоненого

Російське командування ставить своїм підлеглим "головне завдання" – страчувати військовополонених ЗСУ. Відповідний наказ віддав окупант, який належить до складу 64 окремої мотострілецької бригади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Окупант наказав стратити полоненого

У Головному управлінні розвідки опублікували перехоплену розмову, під час якої окупант віддає наказ про вчинення воєнного злочину – страти українського військовополоненого. Відомо, що воєнний злочинець належить до складу 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії збройних сил держави-агресора Росії.

Так, під час розмови ворог запитує, чи вбили полоненого. На це він отримує відповідь, що окупанти розбили укриття Сил оборони, українським захисникам вдалося перейти до іншого укриття, проте один з них – опинився у полоні. Також підлеглий стверджує, що полоненого не вбили й нині допитують.

Головне завдання зараз – обнулити. Це найголовніше завдання,

– наказує ворог стратити полоненого.

Також воєнний злочинець наказав залишатися на зв'язку, бо "вчора їх могли чи чирикнути", бо на ворожу позицію йшло 6 захисників.

Окупант наказав стратити полоненого: дивіться відео

Варто наголосити, що російські військові 23 січня вкотре скоїли воєнний злочин. Так, Дмитро Лубінець повідомив, що ворог здійснив масовий розстріл, вбивши 6 українських військовополонених. Доля ще одного захисника залишається невідомою.

На опублікованому у мережі відео, можна побачити, що розстріл відбувався на очах у їхніх побратимів. При цьому також чутно, як окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину заявив "Один – мій".