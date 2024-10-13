На Кашпіровського під час виступу в Росії напав Z-патріот і спитав, чий Крим

Відомий так званий психотерапевт, гіпнотизер та "цілитель" Анатолій Кашпіровський поїхав до Росії, щоб проводити там свої сеанси. Однак виступ "головного мага СРСР" закінчився викликом поліції.

Про інцидент розповів український журналіст Денис Казанський. На опублікованому відео можна побачити, як Кашпіровський розповідає правоохоронцям, що трапилося у день його виступу.

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Росіянин напав на Кашпіровського під час виступу

85-річний екстрасенс Анатолій Кашпіровський повернувся до Росії та відновив там свою "діяльність" у вересні 2024 року. За цей час він встиг потрапити вже в кілька конфліктів.

Зокрема під час нещодавнього "сеансу" один із відвідувачів кілька разів запитав у Кашпіровського, чий Крим. Це питання "цілитель" назвав провокацією. Згодом Кашпіровський відповів, що Крим нібито є "радянським", однак навіть така відповідь вочевидь не влаштувала "патріотично налаштованого" росіянина. Розлючений чоловік знову спробував зірвати виступ і вирвав мікрофон у Кашпіровського.

Росіянин напав на Кашпіровського під час виступу: дивіться відео

Закінчився цей "лікувальний сеанс" Кашпіровського викликом поліції.

Варто зазначити, що сам Анатолій Кашпіровський народився у Ставниці Кам'янець-Подільської області Української РСР – зараз це Хмельницька область. Згодом він навчався та працював в Україні, а вже а в 1993 році був обраний депутатом Державної думи Росії.