Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Як російські командири ставляться до своїх підлеглих?

ГУР виклали аудіозапис розмови окупантів. Там – "звичні мотиваційні заходи", тобто погрози розстрілом.

Двоє окупантів на Новопавлівському напрямку відмовилися йти на штурм і залишили бойову позицію. За це старший начальник обіцяє "обнулити" весь підрозділ,

– деталізували розвідники.

Окупанти погрожують розстрілом: слухайте аудіо перехоплення росіян

Командир "заохочує" росіянина шукати побратимів, мовляв, шукай цих двох і висувайтесь. І тут же погрожує: якщо за пів години нічого не зміниться, розбере позицію мінометом.

Наступними словами після погроз лунає "Як зрозумів?". Солдат відповідає, що зрозумів, але ущипливо питає, невже стрілятимуть по своїх.

Він виправдовується, де ж шукати побратимів, але командира це не цікавить. Окупант пояснив, що рухатися вперед – в інтересах підлеглого.

Росіяни ставляться до людей як до функції

Росія залучає нових людей у військо за допомогою соціальних пільг і великих виплат. За перший контракт багато платять.

Потім росіяни переносять модель жорстокої поведінки на тил. У Волгоградській області "ветеран" зарізав суддю, а потім познущався з нього – нібито через ревнощі.

Але Москва також використовує людей з окупованого Донбасу – наприклад, щоб захопити Покровськ.

"Їх ніхто ніколи не буде шукати і тим більше виплачувати їхнім рідним якісь гроші", – наголосив офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький.