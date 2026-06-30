Невдоволення зростає: чи піде російська армія проти Путіна та хто може очолити заколот

В Росії може повторитися ситуація, яка була у 2023 році, коли Євгеній Пригожин вчинив заколот. 25 червня колишній учасник війни з Воронежської області Олександр Лунін звернувся до Володимира Путіна, вимагаючи зустрічі з ним, щоб розповісти про важку ситуацію всередині російської армії. Якщо ж глава Кремля відмовить, Лунін пригрозив йому новим заколотом.

Журналіст, історик та колишній кореспондент у Москві Девід Саттер розповів 24 Каналу про ймовірну подальшу долю Олександра Луніна. Він зокрема повідомив у своєму зверненні до Путіна, що "російських солдатів катують", у них "забирають гроші та змушують виконувати самогубні накази".

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Це не останнє звернення до Путіна

Саттер зазначив, що це не єдиний випадок в Росії. Зараз з'являється дуже багато відео, які вказують на жахливі умови в російській армії. Коли такі процеси відбуваються у війську, можна припустити, що солдати перебувають у крайньому ступені відчаю та виснаження. Також, на його думку, це не останнє звернення.

"Оскільки процеси, про які говорить цей військовий, відбуваються у російській армії, здоровий глузд підказує, що це не може тривати вічно. І для людей, які записують такі відео, це величезний ризик. А також це показник того, що моральний стан цього війська доволі стрімко падає", – зазначив журналіст.

До слова. Відомо, що після звернення Луніна, його було запрошено до Москви, де його заарештували на 11 діб за адміністративною статтею щодо "демонстрації екстремістської чи нацистської символіки". Також в його будинку у Воронезькій області було проведено обшук.

Сьогодні багато паралелей проводять між Луніним та Євгеном Пригожиним, власником ПВК "Вагнер", який вчинив заколот в Росії в червні 2023 року, а у серпні того ж року загинув під час автокатастрофи.

Яка доля може очікувати на російського військового, що звернувся до Путіна: дивіться відео

"Пригожин був великою проблемою для Кремля, а його кидок на Москву загрожував стабільності влади. Лунін не має такого впливу, який був у Пригожина. Але їхні долі можуть бути дуже схожими. Російська влада створить враження, що "почула" його позицію. І той факт, що вона так робить, дуже показовий", – пояснив він.

Проте незалежно від долі цієї людини, на думку історика, в Росії назріла доволі глибока проблема, і ситуація погіршується. Сьогодні є тверді ознаки того, що готовність воювати в самогубних операціях в російській армії падає.

Тому фактор, на який ми завжди очікували, зараз з'явився, адже люди доволі довго жертвували собою заради цього режиму, до того ж в умовах масової корупції та самогубчих наказів,

– зазначив Девід Саттер.

Журналіст припустив, яка доля очікує на Луніна. Він вважає, що його будуть намагатися використати у пропагандистських цілях. Це буде розраховано на росіян, які не знають, що відбувається на фронті. А людям, які воюють, добре відомо, яка ситуація в російській армії. Тому проблема для російської влади залишиться, і вона буде посилюватися.

Нагадаємо, що Олександр Лунін, який воював в Україні у складі російської армії, опублікував у соцмережі звернення до Путіна. Він пригрозив воєнним заколотом, якщо не зустрінеться з очільником Кремля в прямому ефірі. Лунін сказав, що хоче розповісти Путіну про "усю правду" про те, що відбувається в армії і в Росії. Якщо ж Путін відмовиться з ним зустрічатися, то, за словами Луніна, "наслідки будуть дуже серйозні", адже "армія спрямує свою зброю проти Кремля".