Росіянин спалив свій паспорт і приєднався до захисників України
Громадянин Росії 24 лютого 2022 року перетнув кордон з Україною законно, а не на танку, як багато інших росіян. Він перейшов на бік ЗСУ та захищає нашу державу від росіян.
Свій російський паспорт він спалив. За словами бійця, для нього цей червоний російський паспорт – символ жаху, який відбувається протягом року.
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"Він повністю закривавлений для мене", – розповів росіянин.
Що відомо про росіянина на боці ЗСУ
Навіть не міг подумати, що маючи російське громадянство, проживши там стільки років, тренуючись, розвиваючись фізично, духовно зараз я стоятиму по інший бік, захищатиму Україну від Росії, від російської влади, агресії,
– заявив Сосо Глонті.
Він зауважив, що ще 22 лютого 2022 року він був у Москві. Вже після промови Путіна щодо "приєднання" квазіреспублік зрозумів, що ситуація загострюється.
"Я швиденько беру квиток до Білорусі, до Мінська. І 24-го о пів на четверту ранку я на кордоні. І, по суті, за мною летіли ракети", – пригадав боєць.
Далі він захищав найгарячіші точки Київщини: Гостомель, Бучу, Вишгород. Також прикривав Київське море, а згодом – поїхав на Харківський напрямок.
Окрім боротьби, Сосо Глонті розповідає у соціальних мережах про те, що насправді бачить в Україні.
Моя основна мета – показати, що тут відбувається, показати правду тим людям, хто перебуває з того боку насамперед,
– розповів військовий.
Він, як всі українці, впевнений, що Київ переможе. Також запевнив, що буде "з Україною до кінця, щоб ми, нарешті, звільнилися і зажили щасливо та в мирі".
В Україні діє інтернаціональний легіон
- В Україні діє інтернаціональний легіон – це військова частина Збройних Сил України, в якій служать військові добровольці – громадяни інших країн.
- Підрозділ виник 27 лютого 2022 року за ініціативи Володимира Зеленського.
- Приєднатись до легіону можна, звернувшись до аташе з питань оборони Посольства України у своїй країні. У легіоні служить орієнтовно 20 тисяч добровольців з різних країн світу.