Росіянин спалив свій паспорт і приєднався до захисників України

Громадянин Росії 24 лютого 2022 року перетнув кордон з Україною законно, а не на танку, як багато інших росіян. Він перейшов на бік ЗСУ та захищає нашу державу від росіян.

Свій російський паспорт він спалив. За словами бійця, для нього цей червоний російський паспорт – символ жаху, який відбувається протягом року.

Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

"Він повністю закривавлений для мене", – розповів росіянин.

Що відомо про росіянина на боці ЗСУ

Навіть не міг подумати, що маючи російське громадянство, проживши там стільки років, тренуючись, розвиваючись фізично, духовно зараз я стоятиму по інший бік, захищатиму Україну від Росії, від російської влади, агресії,

– заявив Сосо Глонті.

Він зауважив, що ще 22 лютого 2022 року він був у Москві. Вже після промови Путіна щодо "приєднання" квазіреспублік зрозумів, що ситуація загострюється.

"Я швиденько беру квиток до Білорусі, до Мінська. І 24-го о пів на четверту ранку я на кордоні. І, по суті, за мною летіли ракети", – пригадав боєць.

Далі він захищав найгарячіші точки Київщини: Гостомель, Бучу, Вишгород. Також прикривав Київське море, а згодом – поїхав на Харківський напрямок.

Окрім боротьби, Сосо Глонті розповідає у соціальних мережах про те, що насправді бачить в Україні.

Моя основна мета – показати, що тут відбувається, показати правду тим людям, хто перебуває з того боку насамперед,

– розповів військовий.

Він, як всі українці, впевнений, що Київ переможе. Також запевнив, що буде "з Україною до кінця, щоб ми, нарешті, звільнилися і зажили щасливо та в мирі".

В Україні діє інтернаціональний легіон