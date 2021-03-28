Росіянин у тіктоці пояснив, чому Крим – це Україна: мережа вибухнула коментарями

Російський блогер з нікнеймом @primburg опублікував у своєму тіктоці відео, яке спровокувало бурхливе обговорення у мережі. Він вирішив пояснити своїм землякам, чому Крим є українським.

17-річний хлопець одразу ж уточнив, що він – росіянин. Після цього, як зазначено в описі до відео, звернувся до "кремлеботів".

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Блогер зазначив, що згідно з 73 статтею Конституцією України питання про зміну кордонів вирішується лише всеукраїнським референдумом.

"72 стаття каже нам, що такий референдум може призначити або парламент, або президент, лише за згодою народу", – додав він.

27 лютого (2014 року – 24 канал) російський спецназ захопив органи влади Криму. Був порушений Будапештський меморандум,

– наголосив росіянин.

Й також додав, що російським півострів визнали лише 8 країн. Серед них – Куба, Афганістан, Сирія, Венесуела та інші бідні країни.

Росіянин звернувся до "кремлеботів": дивіться відео з тіктоку блогера

17-річний юнак зауважив, що в окупованому Криму досі немає російських банків, а також популярних брендів – наприклад, McDonald's.

Неточності у відео

У описі профілю хлопець підписав себе як "губернатор Петербурга". Станом на 28 березня в цій соцмережі у нього є понад 24 тисячі підписників.

Після цього блогер намагався відповісти на питання, чому історично Крим не можна вважати російським. Але з цим у нього виникли певні труднощі.

Росіянин зазначив, що у 1954 році Крим законно подарував Україні Хрущов. Сучасні історики стверджують, що цей указ не був особистою ініціативою радянського діяча.

Слово "подарував" тут також не зовсім доречне. Адже, на думку низки дослідників, СРСР передали Україні півострів вимушено – через важку економічну ситуацію.

"До цього він був російським, а ще раніше – турецьким. Але ж Калінінград також був історично німецьким", – підсумував російський блогер.

Шквал коментарів

Українці у коментарях до допису хлопця пишуть, що приємно бачити, що є росіяни, які розуміють справжню ситуацію. Водночас наголошують, що суть відео правильно, але є певні нюанси.

"Нарешті я знайшов адекватного росіянина";

"Хрущов не подарував, а сплавив проблемний Крим";

"Маленьке зауваження: не подарунок, а велика економічна та екологічна проблема";

"Молодець, малий. Ти мудріший за більшу половину росіян";

"Побільше б таких людей";

"Це дуже добре, що ви почали вивчати українські закони";

"Ще є росіяни, не заражені роспропагандою".

Росіяни, незадоволені позицією блогера, наголошують, що їм байдуже на законодавство в інших країнах. Й навіть висловлюють сподівання, що той приєднається до Навального (він у в'язниці).

"Яка нам різниця, які в України закони?";

"Можливо, ти не росіянин? Не тобі вирішувати, чий Крим!";

"Чому Крим – Україна? Бо Україна й Росія – це СРСР. Розвалили велику країну".

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