Росіянин у тіктоці пояснив, чому Крим – це Україна: мережа вибухнула коментарями

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Російський блогер з нікнеймом @primburg опублікував у своєму тіктоці відео, яке спровокувало бурхливе обговорення у мережі. Він вирішив пояснити своїм землякам, чому Крим є українським.

Джерело:

24 канал

17-річний хлопець одразу ж уточнив, що він – росіянин. Після цього, як зазначено в описі до відео, звернувся до "кремлеботів".

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Блогер зазначив, що згідно з 73 статтею Конституцією України питання про зміну кордонів вирішується лише всеукраїнським референдумом.

"72 стаття каже нам, що такий референдум може призначити або парламент, або президент, лише за згодою народу", – додав він.

27 лютого (2014 року – 24 канал) російський спецназ захопив органи влади Криму. Був порушений Будапештський меморандум,
– наголосив росіянин.

Й також додав, що російським півострів визнали лише 8 країн. Серед них – Куба, Афганістан, Сирія, Венесуела та інші бідні країни.

Росіянин звернувся до "кремлеботів": дивіться відео з тіктоку блогера

17-річний юнак зауважив, що в окупованому Криму досі немає російських банків, а також популярних брендів – наприклад, McDonald's.

Довідка. У описі профілю хлопець підписав себе як "губернатор Петербурга". Станом на 28 березня в цій соцмережі у нього є понад 24 тисячі підписників.

Неточності у відео

Після цього блогер намагався відповісти на питання, чому історично Крим не можна вважати російським. Але з цим у нього виникли певні труднощі.

  • Росіянин зазначив, що у 1954 році Крим законно подарував Україні Хрущов. Сучасні історики стверджують, що цей указ не був особистою ініціативою радянського діяча.
  • Слово "подарував" тут також не зовсім доречне. Адже, на думку низки дослідників, СРСР передали Україні півострів вимушено – через важку економічну ситуацію.

"До цього він був російським, а ще раніше – турецьким. Але ж Калінінград також був історично німецьким", – підсумував російський блогер.

Шквал коментарів

Українці у коментарях до допису хлопця пишуть, що приємно бачити, що є росіяни, які розуміють справжню ситуацію. Водночас наголошують, що суть відео правильно, але є певні нюанси.

  • "Нарешті я знайшов адекватного росіянина";
  • "Хрущов не подарував, а сплавив проблемний Крим";
  • "Маленьке зауваження: не подарунок, а велика економічна та екологічна проблема";
  • "Молодець, малий. Ти мудріший за більшу половину росіян";
  • "Побільше б таких людей";
  • "Це дуже добре, що ви почали вивчати українські закони";
  • "Ще є росіяни, не заражені роспропагандою".

Росіяни, незадоволені позицією блогера, наголошують, що їм байдуже на законодавство в інших країнах. Й навіть висловлюють сподівання, що той приєднається до Навального (він у в'язниці).

  • "Яка нам різниця, які в України закони?";
  • "Можливо, ти не росіянин? Не тобі вирішувати, чий Крим!";
  • "Чому Крим – Україна? Бо Україна й Росія – це СРСР. Розвалили велику країну".

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