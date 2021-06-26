Воював проти України: росіянин-вагнерівець змінив прізвище, щоб потрапити до Грузії

Військовий третьої бригади ГРУ Росії Кирило Кривко після викриття його злочинної діяльності в Україні у складі ПВК "Вагнер" змінив прізвище. Вагнерівець взяв прізвище дружини, щоб безперешкодно виїхати Грузію та подорожувати в інші країни.

Як зауважив генерал-майор запасу СБУ та експерт Українського центру аналітики й безпеки Ігор Гуськов, нове прізвище росіянина – Альошечкін.

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Що відомо про Кирила Кривка

Журналісти InformNapalm встановили, що росіянин брав участь у війні проти України у 2015 році. А ще у 2014 році його помітили під час штурму Луганського аеропорту.

Його відправили на Донбас у складі ПВК "Вагнер", але одразу після викриття він був змушений терміново покинути війну. Паралельно із цим Кривко заліг на дно та зачистив особисті акаунти в соцмережах.

Зміна прізвища

Дружина вагнерівця Аліна Альошечкіна володіє в Самарі власною турфірмою "Сто світів". Однак слава "російського вбивці" та персональний запис базі "Миротворець" обтяжували Кривку виїзд за межі Росії.

Саме тому він, за даними журналістів, взяв прізвище дружини. сталося це не пізніше жовтня 2017 року. І вже у серпні 2019 року і в липні 2020 року росіянин насолодився привітністю Грузії, активно висвітлюючи свої поїздки в соцмережах.

Абсолютно спокійно, навіть не переживаючи бути затриманим і екстрадованим в Україну. Він не був у розшуку СБУ, тож звідки грузинським спецслужбам було знати, що на руках цього покидька кров українських захисників Луганського аеропорту,

– підкреслив Гуськов.

Серед скриншотів, які вказанні у пості, є також інформація про місце проживання російського спецпризначенця, який воював проти України, а також виконував бойові завдання у Сирії.