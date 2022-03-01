Росіянин – варвар, – Кулеба розповів про новий напрям зовнішньої політики України

Дипломат почав світ пост з фрази росіянин = варвар.

Варте уваги Маємо зупинити агресора якнайшвидше, – Зеленський поговорив із Байденом

Глава МЗС України про росіян

Дмитро Кулеба заявив, що відтепер це тавро для усіх 144 мільйонів жителів Росії, яке Володимир Путін повісив своїми воєнними злочинами і актами державного тероризму. При чому це стосується і поганого, і гарного, ніякого та загалом кожного росіянина.

Після варварських нападів на наші міста та вбивства 16 українських дітей ми маємо право так говорити. І кожен з нас має донести це тавро до світу,

– написав український дипломат.

Кулеба наголосив, що частиною зовнішньої політики України є ДЕПУТІНІЗАЦІЯ світу. За його словами, він закликав всі держави та міжнародні організації очистити світ від Путіна, тобто викорінити вплив російської системи у:

політиці,

дипломатії,

бізнесі,

спорті,

культурі,

науці,

інших сферах.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!