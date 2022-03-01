Росіянин – варвар, – Кулеба розповів про новий напрям зовнішньої політики України
Джерело:Дмитро Кулеба
Росія – держава агресор, яка почала цинічну війну проти України та обстрілює об'єкти цивільної інфраструктури й мирні будинки. Це прокоментував глава МЗС України Дмитро Кулеба.
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Дмитро Кулеба заявив, що відтепер це тавро для усіх 144 мільйонів жителів Росії, яке Володимир Путін повісив своїми воєнними злочинами і актами державного тероризму. При чому це стосується і поганого, і гарного, ніякого та загалом кожного росіянина.
Після варварських нападів на наші міста та вбивства 16 українських дітей ми маємо право так говорити. І кожен з нас має донести це тавро до світу,
– написав український дипломат.
Кулеба наголосив, що частиною зовнішньої політики України є ДЕПУТІНІЗАЦІЯ світу. За його словами, він закликав всі держави та міжнародні організації очистити світ від Путіна, тобто викорінити вплив російської системи у:
- політиці,
- дипломатії,
- бізнесі,
- спорті,
- культурі,
- науці,
- інших сферах.