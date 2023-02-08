Номінант на премію Дарвіна: росіянин вдарив палицею по дрону з вибухівкою
Джерело:Сергій Стерненко
ЗСУ щодня ліквідовують сотні окупантів, які поповнюють статистику Генштабу. Однак є персонажі, які самоліквідовуються без допомоги наших військових.
Кадри самоліквідації російського окупанта опублікував активіст Сергій Стерненко. Загарбника можна сміливо номінувати на премію Дарвіна.
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Як окупант поповнив статистику Генштабу
Іноді так стається – ти живеш кілька десятків років у якійсь російській глибинці, потім їдеш вбивати мирних громадян України, але раптом бачиш у полі український дрон, який просто "приліг відпочити". І не просто дрон, а апарат з крафтнеймом BAVOVNA.
Біда в тім, що окупант не запідозрив, що дрон був не порожнім, а з вибухівкою, тож вирішив "героїчно ліквідувати" його за допомогою палиці. Та фортуна обернулась іншим боком і палиця та дрон ліквідували загарбника. Тож окупант сміливо може стати номінантом премії Дарвіна.
Самоліквідація окупанта: епічне відео
Довідка. Премія Дарвіна – щорічна антипремія, яку присуджують тим, хто найбезглуздішим чином загинув чи втратив здатність розмножуватися. За статистикою, майже завжди присуджується посмертно.
Тим часом у Кобзона аншлаг: статистика втрат ворога
ЗСУ від першого дня повномасштабного вторгнення завдають колосальних втрат окупантам у живій силі та техніці. Станом на 8 лютого російська армія втратила:
- близько 134 100 осіб;
- 3 253 танки;
- 6 458 бойових броньованих машин;
- 2 236 артилерійських систем;
- 461 реактивну систему залпового вогню;
- 228 засобів ППО;
- 295 літаків;
- 285 гелікоптерів;
- 1 961 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
- 796 крилатих ракет;
- 18 кораблів та катерів;
- 5 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 211 одиниць спеціальної техніки.