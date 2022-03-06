Росіянин, який 15 років служив у МВС, порвав паспорт РФ і хоче захищати Україну – відео

Не лише російські військові відмовляються воювати та здаються у полон. Нещодавно колишній правоохоронець Росії, який 15 років служив у МВС, показово порвав паспорт РФ.

Окрім того, чоловік розірвав посвідчення ветерана військової служби і військовий квиток.

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Чоловік заявив, що хоче воювати за Україну, бо тут у нього дружина і нове життя, яке він розпочав, переїхавши в нашу державу у 2021 році.

Звичайно, без повного комплексу перевірок ніхто не допустить його в тероборону. Але якщо цей намір щирий – він заслуговує на повагу! Перемога обов’язково буде за Україною, –

Росіянин, який 15 років служив у МВС, готовий захищати Україну: відео



В Офісі Президента раніше повідомляли, що ворог ввів війська на територію України на 90%. Проте збільшення не передбачене. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що росіяни використовуватимуть лише те, що у них є.

Додамо, що росіяни 6 березня вийшли на антивоєнні мітинги, вони пройшли у десятках міст РФ. На цих акціях вже затримали понад дві тисячі людей. В яких містах найбільше затриманих – читайте тут.

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