"А можна борщ із цибулею?": окупант "перевзувся" в полоні ЗСУ й заговорив українською

Росіянин потрапив у полон до ЗСУ й перебував з українськими військовими. Наші бійці до окупанта ставилися по-людськи, й уже за 2 тижні той почав розмовляти українською й навіть попросив громадянство.

Про це розповіли у відео Президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

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Як окупант "перевзувся" в українському полоні?

За словами бійця з позивним Лис, події відбулися під час боїв, коли російський військовий випадково вийшов просто на українську позицію. Його змусили зупинитися, щоб не наражати підрозділ на небезпеку.

Поки українські військові розбиралися з першим росіянином, до приміщення раптово зайшов ще один окупант. Боєць ЗСУ миттєво зреагував: "Я його вхопив за автомат і потягнув на себе. Він упав, руки підняв і кричить: "Я свой, я свой".

Йому поставили вибір – здатися або загинути, і він обрав полон. Чоловік провів з українськими військовими близько двох тижнів, харчувався разом із ними та з часом навіть почав говорити українською.

"Хлопці, а можна борщ із цибулею?", – попросив колись окупант. Він також пропонував українським бійцям зробити чай чи каву, вочевидь, намагаючись догодити.

Було просто дико чути, що він нашою мовою розмовляє. Чи то жити хотів, чи що,

– поділився спогадами Лис.

Коли підрозділ змушений був змінювати позиції через бойову обстановку, полоненого спершу хотіли відпустити в бік російських сил, однак він відмовився, заявивши, що там його можуть вбити, і попросив залишитися з українськими військовими.

Зрештою, його евакуювали разом із підрозділом. У безпечнішому місці він висловив бажання залишитися в Україні та навіть запитував про можливість отримання громадянства.

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Раніше сталася подібна ситуація з громадянином Таджикистану, який тривалий час працював у Росії, а тоді опинився на фронті після примусу до підписання контракту, щоб уникнути депортації. Згодом він звернувся до українського проєкту "Хочу жить" і разом із товаришем здався в полон.

За даними ГУР МО, обох військових евакуювали в межах спільної операції з Третім армійським корпусом за участі операторів БпЛА, які забезпечували їх супровід і базову допомогу. Наразі він перебуває в безпеці як військовополонений і закликає інших мігрантів у Росії не підписувати контракти, називаючи це "шляхом в один кінець".